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Титулованная сербская легкоатлетка Шпанович может завершить карьеру после Игр в Париже

Титулованная сербская легкоатлетка Шпанович может завершить карьеру после Игр в Париже
Ивана Шпанович
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Сербская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, Ивана Шпанович заявила, что планирует завершить карьеру после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсменка хочет завоевать золотую медаль ОИ этим летом.

«Я очень горжусь тем, что в пятый раз стала частью олимпийской сборной Сербии. Эта Олимпиада должна стать для меня последней. На самом деле, возможно это и не так. Но сейчас я стремлюсь завершить свою историю», — приводит слова Шпанович Reuters.

Шпанович является бронзовым призёром Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), прыгнув на отметку 6,91 м. В её активе также золотая медаль чемпионата мира 2023 года, две бронзовые награды мировых первенств (2013, 2015) и две золотые медали чемпионатов Европы (2016, 2022). Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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