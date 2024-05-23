Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Далалоян: обидно за ребят, которые могли бы приносить России драгоценные медали

Далалоян: обидно за ребят, которые могли бы приносить России драгоценные медали
Артур Далалоян
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье российский гимнаст Артур Далалоян рассказал об обиде за то, что спортсмены не могут реализовать свой потенциал из-за отстранения от международных стартов.

«Я много раз говорил, что самое обидное именно за ребят, которые сейчас находятся на пике формы, на пике карьеры, которые сейчас могли бы приносить вот эти ценные, драгоценные медали нашей стране, но вот именно по этим обстоятельствам они сейчас не имеют просто возможности такой проявить себя. За это, наверное, и больше всего обидно мне», — сказал Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android