Далалоян: обидно за ребят, которые могли бы приносить России драгоценные медали

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье российский гимнаст Артур Далалоян рассказал об обиде за то, что спортсмены не могут реализовать свой потенциал из-за отстранения от международных стартов.

«Я много раз говорил, что самое обидное именно за ребят, которые сейчас находятся на пике формы, на пике карьеры, которые сейчас могли бы приносить вот эти ценные, драгоценные медали нашей стране, но вот именно по этим обстоятельствам они сейчас не имеют просто возможности такой проявить себя. За это, наверное, и больше всего обидно мне», — сказал Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.