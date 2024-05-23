Шубенков: абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Грёзы можно выбросить в мусорку

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков ответил, будет ли смотреть трансляции Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

«Не буду, я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Очень расстроен, ведь раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким, это не про деньги. Считал, что она реально объединяет весь мир, делает его более культурным и добрым. А теперь все грёзы можно выбросить в мусорку.

Куда больнее было восемь лет назад, когда первый раз случилась несправедливость (всех российских легкоатлетов, кроме Дарьи Клишиной, не пустили на ОИ-2015 из-за бана ВФЛА. – Прим. «Чемпионата»). Очень сильное было разочарование. Тот недопуск, который есть сейчас, был ожидаем. Меня нисколько не удивляет тот факт, что российским легкоатлетам закрыли дорогу в Париж», — приводит слова Шубенкова ТАСС.