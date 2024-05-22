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В штаб-квартире Олимпиады 2026 года прошли обыски в связи с обвинением в коррупции

В штаб-квартире Олимпиады 2026 года прошли обыски в связи с обвинением в коррупции
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Вчера, 21 мая, в штаб-квартире фонда зимних Олимпийских игр 2026 года, которые с 6 по 22 февраля пройдут в Милане (Италия), был совершён обыск. Впоследствии стало известно, что финансовой гвардией Италии ведётся расследование в отношении трёх руководителей, в том числе бывшего председателя правления фонда, которому и было поручено проводить соответствующие Игры. Об этом сообщила Sky Sport Italia.

Обвинение связано с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Олимпиады.

Напомним, фонд Игр-2024 контролируется Национальным олимпийским комитетом Италии, регионами Ломбардия и Венето, а также муниципалитетами Милана и Кортина-д’Ампеццо.

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