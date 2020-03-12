Церемония зажжения огня Олимпиады-2020. Прямая трансляция
Сегодня, 12 марта, в Древней Олимпии состоится церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр. Олимпиада пройдёт в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа. Впервые в современной истории Игр церемония зажжения олимпийского огня состоялась в 1936 году.
В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса на церемонию были приглашены всего 100 гостей, включая президента Греции Прокописа Павлопулоса, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и представителей оргкомитета Игр. Впервые с 1984 года зрители не были допущены на это мероприятие.
После церемонии традиционно стартует эстафета олимпийского огня, которая завершается в столице Игр.
Трансляция церемонии зажжения олимпийского огня доступна на «Чемпионате».
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