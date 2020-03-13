Эстафета олимпийского огня по территории Греции отменена

Олимпийский комитет Греции сегодня, 13 марта, принял решение отменить эстафету олимпийского огня на территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает The National Herald. Вчера в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского факела XXXII летней Олимпиады, столицей которой станет Токио (Япония). Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка в стрельбе из пистолета Анна Коракаки.

Планировалось, что в ближайшие дни эстафета огня пройдёт в Греции, а 19 марта факел будет передан представителям оргкомитета Олимпиады в Токио. В итоге было решено, что передача факела пройдёт в срок, но без зрителей.

Олимпиада запланирована на 24 июля — 9 августа 2020 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

В Древней Олимпии зажжён огонь Олимпийских игр—2020