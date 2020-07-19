Слёзы Мишки и блистательное гостеприимство. Ностальгические фото с Олимпиады-1980 в Москве

Церемония открытия XXII Олимпийских игр состоялась 19 июля 1980 года на стадионе имени Ленина в Лужниках. В праздничном открытии Олимпиады-80 приняли участие более 16 тысяч человек, среди которых были профессиональные танцоры, атлеты, студенты и самодеятельные артисты.
Официальным талисманом Олимпиады-80 стал медвежонок Мишка — детище советского художника Виктора Чижикова. Впервые в истории олимпийский талисман побывал в космосе — за два года до Игр Мишку взяли с собой в полёт космонавты Владимир Ковалёнок и Александр Иванченков.
На Олимпийских играх в Москве в соревнованиях приняли участие спортсмены из 81 государства. США, Канада, ФРГ, Япония и Китай бойкотировали Олимпиаду из-за ввода советских войск в Афганистан. Команда Австралии вышла под олимпийским флагом, так как правительство государства посоветовало игнорировать Игры в Москве, однако многие атлеты решили принять участие в Олимпиаде.
На Олимпийских играх в Москве спортсмены из СССР завоевали 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых, заняв первое место в общем зачёте.
Олимпиада-80 стала настоящим праздником спорта и мира, и многие поколения с теплом вспоминают это событие. Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии церемонии открытия и закрытия Игр, которые вошли в историю СССР.
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