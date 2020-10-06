Минспорт поставил задачу занять восьмое место на ОИ-2021 и пятое место на ОИ-2022

Министерство спорта России поставило задачу занять восьмое место в неофициальном командном зачёте летних Олимпийских игр, которые в 2021 году пройдут в Токио. Также стоит задача занять пятое место в неофициальном командном зачёте на Олимпийских играх 2022 года.

О задачах, которые поставил минспорт, на заседании совета по развитию физкультуры и спорта рассказала известный тренер Ирина Винер-Усманова. Она выразила недоумение в связи с такими задачами.

«Считаем, что нельзя согласиться в этом проекте с предложением министерства спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр 2021 года года и пятое место – по итогам зимних Олимпийских игр. Впервые такое предложение — проект Стратегии, страница 96.

Наша страна имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпийских играх может и должен быть более высоким. Думается, что наши спортивные традиции и текущие позиции в мировых рейтингах по итогам юниорских чемпионатов позволяют нам поставить перед собой эту задачу», — приводит слова Усмановой сайт президента России в стенограмме.