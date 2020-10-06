Минспорт поставил задачу занять восьмое место на ОИ-2021 и пятое место на ОИ-2022

Министерство спорта России поставило задачу занять восьмое место в неофициальном командном зачёте летних Олимпийских игр, которые в 2021 году пройдут в Токио. Также стоит задача занять пятое место в неофициальном командном зачёте на Олимпийских играх 2022 года.
О задачах, которые поставил минспорт, на заседании совета по развитию физкультуры и спорта рассказала известный тренер Ирина Винер-Усманова. Она выразила недоумение в связи с такими задачами.
«Считаем, что нельзя согласиться в этом проекте с предложением министерства спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр 2021 года года и пятое место – по итогам зимних Олимпийских игр. Впервые такое предложение — проект Стратегии, страница 96.
Наша страна имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпийских играх может и должен быть более высоким. Думается, что наши спортивные традиции и текущие позиции в мировых рейтингах по итогам юниорских чемпионатов позволяют нам поставить перед собой эту задачу», — приводит слова Усмановой сайт президента России в стенограмме.
- 6 октября 2020
-
18:34
- 28 сентября 2020
-
10:12
- 14 сентября 2020
-
20:28
- 9 сентября 2020
-
20:20
- 8 сентября 2020
-
09:36
- 7 сентября 2020
-
10:00
- 4 сентября 2020
-
14:28
-
09:17
- 2 сентября 2020
-
00:37
- 10 августа 2020
-
03:39
- 6 августа 2020
-
23:17
- 23 июля 2020
-
10:03
- 22 июля 2020
-
09:58
- 20 июля 2020
-
23:35
-
22:21
-
19:47
-
17:27
- 19 июля 2020
-
14:08
-
12:15
-
10:00
-
09:41
- 29 июня 2020
-
11:17
- 15 июня 2020
-
12:22
- 5 июня 2020
-
08:49
-
06:45
- 4 июня 2020
-
05:18
- 1 июня 2020
-
16:37
- 25 мая 2020
-
15:08
- 22 мая 2020
-
09:58
- 21 мая 2020
-
16:19
-
09:39
- 15 мая 2020
-
06:29
- 13 мая 2020
-
10:51
- 9 мая 2020
-
09:46
- 8 мая 2020
-
13:54