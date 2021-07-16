Китай отправит на Олимпиаду в Токио 777 человек

Олимпийский комитет Китая подтвердил, что отправит на Олимпиаду в Токио 777 человек, в том числе 431 спортсмена: 133 мужчины и 298 женщин. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Сообщается, что это рекордный показатель для Китая в том, что не касается домашних для страны Игр. На Олимпиаде 2008 года в Пекине было 639 китайских спортсменов.

Помимо 431 спортсмена, в состав делегации на Олимпиаду в Токио вошли 307 тренеров и 39 других сотрудников. В Олимпийском комитете Китая утверждают, что 99,61 процента от общего количества членов делегации вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).