Шэннон Шарп раскритиковал решение сборной США не вызывать Кейтлин Кларк на ОИ-2024

Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель телеканала ESPN Шэннон Шарп высказался насчёт решения женской сборной США не вызывать баскетболистку «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Напомним, Кларк стала звездой студенческого баскетбола и была задрафтована под первым номером на драфте WNBA 2024 года.

«Не врите тогда, что вы пытаетесь развить женский баскетбол. Это самая популярная баскетболистка в мире, причём с большим отрывом. Она настолько популярна, что её игры переносят на арены НБА, чтобы вместить больше фанатов. Назовите мне хотя бы один случай, когда такое происходило в WNBA? На её матчи ходят в среднем по 17 тыс. человек, а все остальные матчи лиги собирают в среднем по 7 тыс. Мы реально хотим поменять расклады с женским баскетболом или только притворяемся?» — заявил Шарп на шоу First Take.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA