Организаторы Олимпиады потребовали у французской компании сменить название

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже (Франция) потребовал смену названия у французской компании Les Olympiades.

В мае менеджер компании Гийом Буржуа получил письмо от организаторов Игр с требованием сменить название, так как слово «Олимпиада» станет интеллектуальной собственностью Олимпийских игр. Les Olympiades существует под этим названием более 30 лет.

«Нам придётся переделать всё: логотип, вывески, автомобили, упаковку. Всё это обойдётся в более чем € 50 тыс. Не говоря уже о компенсации, запрошенной оргкомитетом, и судебных издержках. Существование нашей компании под угрозой», — приводит слова Буржуа Le Parisien.

Представители оргкомитета сообщили, что ведут переговоры с компанией для урегулирования ситуации. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.