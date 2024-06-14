Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Организаторы Олимпиады потребовали у французской компании сменить название

Организаторы Олимпиады потребовали у французской компании сменить название
Аудио-версия:
Комментарии

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже (Франция) потребовал смену названия у французской компании Les Olympiades.

В мае менеджер компании Гийом Буржуа получил письмо от организаторов Игр с требованием сменить название, так как слово «Олимпиада» станет интеллектуальной собственностью Олимпийских игр. Les Olympiades существует под этим названием более 30 лет.

«Нам придётся переделать всё: логотип, вывески, автомобили, упаковку. Всё это обойдётся в более чем € 50 тыс. Не говоря уже о компенсации, запрошенной оргкомитетом, и судебных издержках. Существование нашей компании под угрозой», — приводит слова Буржуа Le Parisien.

Представители оргкомитета сообщили, что ведут переговоры с компанией для урегулирования ситуации. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
Австралийская спортсменка раскритиковала цены на билеты на Олимпиаду в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android