Наоми Осака и Кей Нисикори сыграют на Олимпиаде

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осака и экс четвёртая ракетка мира Кей Нисикори сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщила Федерация тенниса Японии.

Оба теннисиста попадают на олимпийский турнир благодаря защищённому рейтингу. Сейчас Осака является 125-й ракеткой мира, а Нисикори — 286-й. Наоми возвращается в тур после рождения ребёнка, Кей — после травм.

Экс первая ракетка мира Осака сыграет на Олимпийских играх второй раз в карьере. На домашней Олимпиаде в Токио в 2021 году Наоми дошла до третьего круга. Для Нисикори Игры в Париже станут пятыми. В 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) японец завоевал бронзовую медаль.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа. Российские теннисисты примут участие в полном составе.