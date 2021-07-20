В оргкомитете Олимпиады в Токио ответили на вопрос о возможной отмене Игр

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто не исключил возможную отмену Игр до начала соревнований. Церемония открытия запланирована на 23 июля. Сегодня, 20 июля, на Олимпиаде были зафиксированы 9 новых положительных тестов на коронавирус. Общее число положительных тестов достигло 71.

На пресс-конференции Муто спросили, возможна ли ещё отмена Олимпиады.

«Мы не можем предвидеть, каким будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы будем продолжать обсуждения, если случится всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», — приводит слова Муто Sky Sports.