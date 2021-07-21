МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага РФ в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

«Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — сообщил источник.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены будут выступать как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.