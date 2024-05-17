МОК запретил российским журналистам использовать символику страны на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет заявил, что российским журналистам запрещено использовать символику своей страны на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Нейтральные атлеты из России и Беларуси будут выступать под аббревиатурой AIN. Зрителям, как и спортсменам, будет запрещено демонстрировать национальную символику на олимпийских объектах.

Напомним, к Олимпиаде могут быть допущены 55 российских атлетов и 27 белорусских. Они не смогут принять участия в церемонии открытия соревнований и в церемонии их закрытия. Их достижения не будут учитываться в общем медальном зачёте.

Украинский олимпийский комитет разработал ряд рекомендаций по тому, как рекомендуется их атлетам вести себя с российскими и белорусскими спортсменами. Среди рекомендаций есть пункты о том, чтобы не делать совместные фото или сразу же говорить организаторам в случае, если правила о нейтральной символике спортсменов нарушаются.