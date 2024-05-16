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Сборная Франции по баскетболу объявила расширенный состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Франции по баскетболу объявила расширенный состав на Олимпиаду в Париже
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Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле определился с расширенным списком игроков, которые будут вызваны в распоряжение команды в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже. Окончательный список из 12 игроков должен быть объявлен 5 июля.

Расширенный список из 19 игроков выглядит следующим образом: Эндрю Альбиси, Мэттью Стразел, Тео Маледон, Киллиан Хейз, Фрэнк Нтиликина, Нандо Де Коло, Эван Фурнье, Билаль Кулибали, Николя Батюм, Изайя Кординье, Эли Окобо, Усман Дженг, Надир Хифи, Гершон Ябуселе, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Венсан Пуарье, Матиас Лессор, Джейлен Хоард.

Отметим, что в списке нет разыгрывающего Томаса Эртеля, выступающего за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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