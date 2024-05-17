«Мы спортсменам душу рвём». Вяльбе — об отсутствии у России единой позиции по Олимпиаде

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Очень категоричное мнение было сейчас от Станислава Алексеевича Позднякова, это президент Олимпийского комитета, и абсолютно другое от министра спорта. Мне кажется, это тоже не очень хорошо.

Я думаю, что у нас должна быть одна единая линия, но ещё раз говорю, нас, всех президентов федераций, в общем-то никто не собирал, ничего такого не говорил. Получается, что как бы мы тоже спортсменам душу рвём. Реально. Я понимаю любого спортсмена, так как я была спортсменкой, что как будет обидно. Один всё-таки едет, а другой всё-таки не едет. Но это тоже, мне кажется, не совсем правильно.

Я не говорю, что надо бойкотировать. Слова «бойкот» вообще не должно быть. Но всё-таки в хартии МОК написано, что там соревнуются спортсмены. Там не соревнуется государства. Это уже всё так за годы, когда написали эту хартию, там поменялось. А вообще это должен приехать спортсмен. Да, понятно, что он в любом случае из какой-то страны, но если вы ущемляете этих спортсменов, если уже идти дальше, почему тогда сейчас никто не говорит ничего про израильтян? Всё в порядке, они могут ехать, но это как в общем уже вот так идёт долгие годы, а с 2014 года это уже так основательно у нас», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Бывший министр спорта России Олег Матыцин выступил за участие российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на наложенные ограничения, в то время как глава ОКР Станислав Поздняков высказывался против выступления на Олимпийских играх на условиях допуска, установленных МОК.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие.