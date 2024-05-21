Команду Ирана на Олимпиаде назвали в честь погибшего президента Раиси

Национальный олимпийский комитет Ирана назвал свою делегацию на Играх-2024 «Хадем ар-Реза», чтобы отдать дань уважения погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси.

«Национальный олимпийский комитет выражает признание усилий и ценных заслуг Эбрахима Раиси, который погиб во время крушения вертолёта. Его именем была названа спортивная делегация нашей страны на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — говорится в сообщении на официальном сайте Национального олимпийского комитета Ирана.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта; помимо главы государства, на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Известно, что инцидент произошёл примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана.

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