Во Франции отменят эстафету олимпийского огня в Новой Каледонии из-за беспорядков

Эстафета олимпийского огня перед летними играми во Франции не будет проводиться в Новой Каледонии из-за ситуации с беспорядками. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Решение было принято по итогам совещания премьер-министра страны Габриэля Атталя с председателями обеих палат парламента и лидеров парламентских фракций. Изначально олимпийский огонь должен был прибыть в Новую Каледонию 11 июня.

Во Францию олимпийский огонь был доставлен из Греции 8 мая, где началась эстафета олимпийского огня. Она продлится более двух месяцев и завершится зажжением огня на церемонии открытия Игр 26 июля. Общая протяжённость марафона по территории Франции и заморских департаментов составит около 12 тысяч километров.