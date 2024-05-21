Министр спорта Украины официально подтвердил участие страны в Олимпиаде-2024

Глава Министерства молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный официально подтвердил, что национальная команда выступит на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), которые стартуют 26 июля.

На днях Бедный вместе с главой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом провели неформальную встречу с представителями украинских и иностранных медиа, на которой объявили, что Украина точно едет на Олимпиаду.

«На этот раз для Украины Олимпиада – это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли», — приводит слова Бедного «РБК-Украина».