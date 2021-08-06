Анжелика Сидорова: балансирую между истерикой и серебром Олимпиады
Поделиться
Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала серебро, призналась, что в настоящее время испытывает двойственные чувства.
«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью Олимпийских игр.
Вас так много, я неделю всем не отвечу, но, ребята, спасибо, такое огромное количество поддержки и привело меня туда, где я есть, люблю безмерно. Остальное завтра», — написала Сидорова в своём «инстаграме».
Результат Анжелики Сидоровой на ОИ-2020 — 4,85 м, золото завоевала представительница США Кэти Нажотт, которая преодолела планку на высоте 4,90 м.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Комментарии
- 6 августа 2021
-
09:14
-
09:11
-
08:36
-
08:33
-
08:29
-
08:18
-
08:12
-
08:07
-
08:03
-
07:52
-
07:46
-
07:37
-
07:22
-
06:46
-
06:40
-
06:36
-
06:27
-
06:26
-
06:19
-
06:15
-
06:11
-
06:01
-
05:34
-
05:34
-
05:32
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
05:07
-
04:58
-
04:45
-
04:36
-
04:17
-
04:05
-
03:55
Партнерский контент