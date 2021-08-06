Анжелика Сидорова: балансирую между истерикой и серебром Олимпиады

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала серебро, призналась, что в настоящее время испытывает двойственные чувства.

«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью Олимпийских игр.

Вас так много, я неделю всем не отвечу, но, ребята, спасибо, такое огромное количество поддержки и привело меня туда, где я есть, люблю безмерно. Остальное завтра», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

Результат Анжелики Сидоровой на ОИ-2020 — 4,85 м, золото завоевала представительница США Кэти Нажотт, которая преодолела планку на высоте 4,90 м.

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