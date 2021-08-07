Сборная США завоевала золото в женской эстафете 4х400 м на Олимпиаде-2020

Женская сборная США завоевала золотые медали в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Американки преодолели дистанцию за 3 минуты 16,85 секунд. Второй к финишу пришла команда Польши, третьей — Ямайки.

В составе США выступили Эйтинг Му, Эллисон Феликс, Сидни Маклафлин и Далайла Мухаммад.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.