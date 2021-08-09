Дина Аверина: что сейчас творится в мире художественной гимнастики, не передать словами

Российская художница Дина Аверина обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Россиянка завоевала серебряную медаль, уступив золото израильтянке Линой Ашрам.

«Большое спасибо, что пришли. Спасибо за вашу поддержку. Хочу сказать, что за этим трудом стоит много людей. Это наши тренеры, Ирина Александровна Винер-Усманова, хореографы, врачи, все специалисты федерации, родные, родители, близкие и вы, дорогие болельщики. Без вас бы не было ничего — ни побед, ни нас, ни спорта. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо. Что сейчас творится в мире художественной гимнастики, не передать словами. Большое спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу и всю команду по художественной гимнастике. Спасибо», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата».