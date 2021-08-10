Патриарх Кирилл об Олимпиаде: спорт не всегда отделен от политики, мы в этом убедились

Патриарх Кирилл высказался о результатах сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он заявил, что российские спортсмены показали миру, что в основе российского спорта лежит стремление к честной борьбе.
«Приветствуя вас по возвращению домой после выступления на Олимпийских играх в Токио, сердечно поздравляю с замечательными результатами. Вы достойно представили нашу страну на этих международных соревнованиях и, несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов.
Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах наших соотечественников, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени.
Разделяя с вами радость побед, желаю всем вам новых высоких достижений на спортивном поприще и призываю на вас божие благословение», — сказал патриарх Кирилл в обращении к российским спортсменам, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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