Врач олимпийской сборной России рассказал про состояние спортсменов после Игр-2020 в Токио

Директор Центра спортивной медицины ФМБА России и главный врач олимпийской сборной на Играх-2020 в Токио Андрей Жолинский рассказал про состояние спортсменов после завершения соревнований.

«В ходе подготовки к летним Олимпийским играм, вакцинация являлась приоритетным направлением нашей работы, нам необходимо было создать защитный иммунитет среди нашей делегации. Нам это удалось — 77% спортсменов были иммунизированы — это включая вакцинированных и переболевших в течение 6 месяцев перед Олимпийскими играми.

Во время выступления у нас только две травмы, которые не позволили спортсменам выступать дальше – это наши легкоатлеты Дарья Клишина и Сергей Шубенков. Они находятся под наблюдением врачей. Однако в целом травматизм в нашей команде в Токио имеет наименьшие показатели.

Все возвращаются здоровыми, за редким исключением, и, надеюсь, счастливыми. Главное, что спортсмены смогут продолжать спортивную карьеру и радовать нас на предстоящих Олимпийских играх», — приводит слова Жолинского «Р-спорт».