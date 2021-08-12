РУСАДА в июле не смогло проверить на допинг 11 спортсменов. Они оказались вне доступа

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили о нарушениях правил тестирования на допинг у 11 спортсменов.

«В июле было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА. В январе 2021 года было отмечено 12 подобных нарушений, в феврале — 8, в марте — 19, в апреле — 14, в мае — 18, в июне — 21.

В 2019 году было выявлено 312 случаев нарушения. В 2020 году их число снизилось до 192.

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов, в том числе серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко.

На Олимпийских играх в Токио (Япония) сборная России заняла пятое место в медальном зачёте: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.