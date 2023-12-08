Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду-2024 без национальной символики и на условиях МОК?

Сегодня, 8 декабря, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о том, что квалифицировавшиеся российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «МОК допустил россиян на Олимпиаду без флага и гимна. Стоит ли ехать в Париж на таких условиях?»