Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду-2024 без национальной символики и на условиях МОК?
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Сегодня, 8 декабря, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о том, что квалифицировавшиеся российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «МОК допустил россиян на Олимпиаду без флага и гимна. Стоит ли ехать в Париж на таких условиях?»
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