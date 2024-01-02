Министр спорта Франции назвала цель сборной на домашние Олимпийские игры
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера объявила, какая задача будет стоять перед французской командой на 33-х летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Цель — войти в пятёрку стран, завоевавших больше всего медалей», — заявила министр в эфире французского телеканала BFM TV.
Амели Удеа-Кастера — бывшая профессиональная теннисистка, трижды становилась чемпионкой Франции в юношеском разряде. Её наивысшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 251-е место, которое было достигнуто в мае 1995 года.
Напомним, Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на соревнования в статусе нейтральных атлетов.
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