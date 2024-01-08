Карелин — о санкциях против России: МОК уже давно потерял автономность

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) давно утратил свою автономность.

«Я считаю, что МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, уверен, пройдут успешно. У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история», – приводит слова Карелина ТАСС.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх в Париже. На Олимпиаду в Париже пустят тех, кто пройдёт квалификацию. Спортсмены выступят в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. В видах, где от страны допускается лишь один атлет, для нейтрального статуса будут доступны две квоты.

Летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.