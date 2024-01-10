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Полиция Парижа потребовала поднять оплату во время работы на Олимпийских играх — 2024

Полиция Парижа потребовала поднять оплату во время работы на Олимпийских играх — 2024
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Сегодня, 10 января, полицейские в Париже устроили митинг, призывая власти улучшить условия труда и поднять зарплату во время работы на Олимпийских играх — 2024. Грегори Джорон, один из полицейских, заявил, что это выступление — вынужденная мера и предупредительный сигнал властям.

«Это предупредительный сигнал властям. До Олимпиады осталось шесть месяцев, а полицейские города до сих пор не знают, какими будут условия их работы и оплата», — приводит слова Джорона, главы профсоюза полицейских SGP, Sud Radio.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены частично допущены до Олимпиады, об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

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