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Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на Кубок Европы

Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на Кубок Европы
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв огласил состав команды на Кубок Европы, который пройдёт в Баку с 28 по 31 августа, сообщает официальный сайт РФС.

Пляжный футбол. Кубок Европы. Баку. Состав сборной России
Вратари: Максим Чужков («Ротор» Волгоград), Данила Ипполитов («Строгино» Москва).
Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Алексей Крутиков, Алексей Ильинский (все – «Кристалл» Санкт-Петербург), Алексей Макаров («Локомотив» Москва), Андрей Панкратов («Ротор» Волгоград), Юрий Котов («Динамо» Москва).

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании и Венгрии.

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