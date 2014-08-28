Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на Кубок Европы
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв огласил состав команды на Кубок Европы, который пройдёт в Баку с 28 по 31 августа, сообщает официальный сайт РФС.
Пляжный футбол. Кубок Европы. Баку. Состав сборной России
Вратари: Максим Чужков («Ротор» Волгоград), Данила Ипполитов («Строгино» Москва).
Полевые игроки: Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Алексей Крутиков, Алексей Ильинский (все – «Кристалл» Санкт-Петербург), Алексей Макаров («Локомотив» Москва), Андрей Панкратов («Ротор» Волгоград), Юрий Котов («Динамо» Москва).
На групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании и Венгрии.
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