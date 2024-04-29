ДжейПи Нил объяснил, почему в российском регби так много представителей Южной Африки

Главный тренер казанской «Стрелы» представитель ЮАР ДжейПи Нил рассказал о легионерах из Южной Африки в российском регби.

«Вы можете спросить любого южноафриканца из «Стрелы», и он ответит, что когда едет домой на три месяца, то мечтает поскорее вернуться в Казань, где всё работает и безопасно. Это, кстати, к вопросу, почему так много представителей Южной Африки в российском регби – это то место, где хочется находиться. Где-то за рубежом ходит много стереотипов, но мы, те, кто здесь живёт, знаем, что здесь хорошо, и мы наслаждаемся жизнью в России», – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу», за которую на данный момент выступает пять южноафриканцев.