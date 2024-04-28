Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание девятого игрового дня

Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Расписание 28 апреля

Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия) — начало третьей сессии в 12:00 мск. Текущий счёт — 10:6.

Райан Дэй (Уэльс) — Ронни О`Салливан (Англия) — начало первой сессии в 12:00 мск. Вторая сессия — в 21:00 мск.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 4:4.

Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 3:5.

Джо О`Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — начало второй сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 2:6.

Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия) и Джек Джонс (Уэльс).