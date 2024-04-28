Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание девятого игрового дня

Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание девятого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Расписание 28 апреля

  • Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия) — начало третьей сессии в 12:00 мск. Текущий счёт — 10:6.
  • Райан Дэй (Уэльс) — Ронни О`Салливан (Англия) — начало первой сессии в 12:00 мск. Вторая сессия — в 21:00 мск.
  • Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 4:4.
  • Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 3:5.
  • Джо О`Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — начало второй сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 2:6.

Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия) и Джек Джонс (Уэльс).

Сетка чемпионата мира по снукеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android