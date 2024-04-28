Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание девятого игрового дня
Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.
Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Расписание 28 апреля
- Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия) — начало третьей сессии в 12:00 мск. Текущий счёт — 10:6.
- Райан Дэй (Уэльс) — Ронни О`Салливан (Англия) — начало первой сессии в 12:00 мск. Вторая сессия — в 21:00 мск.
- Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 4:4.
- Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) — начало второй сессии в 16:30 мск. Текущий счёт — 3:5.
- Джо О`Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — начало второй сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 2:6.
Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия) и Джек Джонс (Уэльс).
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