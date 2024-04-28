Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий рассказал об организации Турнира претендентов — 2024, который с 3 по 23 апреля проходил в Торонто (Канада). Напомним, победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии. Россиянин Непомнящий занял третье место, отстав от него на 0,5 очка.

«Не самая худшая организация, но и далеко не самая лучшая. В целом игровой зал был чуть маловат для восьми досок. Там особо не пройдёшься, тем более ещё камеры везде стоят. Комната отдыха тоже чисто символическая. То есть в прошлые разы всё было побольше. Отдельно про пол — он действительно был очень скрипучий. Вот, по-моему, даже Ниджат Абасов пожаловался, что Алиреза Фируджа очень громко ходит в своих ботинках. Но это не Фируджа так ходит, это просто такой пол. Так как это очень старое здание, деревянное, со скрипучим паркетом, сильной слышимостью. К примеру, было слышно, когда идёшь в туалет или умываться, что происходит в фан-зоне. То есть здание и его планировка наложили определённый отпечаток. Наверное, я бы предпочитал играть в зданиях побольше, менее скрипучих и более просторных», — сказал Непомнящий в видео в своих социальных сетях.