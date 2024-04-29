Определился соперник ЦСКА по полуфиналу женской Суперлиги по гандболу

Женский гандбольный клуб «Астраханочка» вышел в полуфинал Суперлиги России. Это случилось после того, как сегодня, 29 апреля, команда на домашней площадке уступила во второй встрече с «Кубанью» (Краснодар), проходившей в рамках серии четвертьфинала. Матч завершился со счётом 22:26.

Напомним, в первом матче противостояния астраханский клуб обыграл соперниц из Краснодара со счётом 29:25. Команда Михаила Измайлова вышла в полуфинал благодаря большему количеству мячей, заброшенных на выезде.

Женщины. Суперлига

1/4 финала. Ответный матч

«Астраханочка» — «Кубань» (Краснодар) — 22:26 (13:13).

В полуфинале команда из Астрахани встретится с московским ЦСКА, который в своей серии дважды обыграл звенигородскую «Звезду».