Крамник стал кандидатом на включение во Всемирный зал шахматной славы

14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник стал кандидатом на включение во Всемирный зал шахматной славы в 2024 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Кроме Крамника, в списке кандидатов на попадание в зал шахматной славы числятся советские гроссмейстеры Лев Полугаевский и Ефим Геллер, а также Нана Александрия из Грузии, Фридрик Олафссон из Исландии, Оскар Панно из Аргентины, Чжу Чэнь из Китая, Роберт Хюбнер из Германии, Елена Дональдсон-Ахмыловская и Ирина Левитина (обе — из США).

Напомним, на данный момент в зал шахматной славы входят 43 человека. Из них множество российских и советских шахматистов — Михаил Ботвинник, Тигран Петросян, Василий Смыслов, Борис Спасский, Михаил Таль, Александр Алёхин, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Елизавета Быкова, Михаил Чигорин, Ольга Рубцова, Людмила Руденко, Виктор Корчной, Кира Зворыкина, Марк Тайманов.

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