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ДжейПи Нил рассказал, когда он покинет пост главного тренера «Стрелы-Ак Барс»

ДжейПи Нил рассказал, когда он покинет пост главного тренера «Стрелы-Ак Барс»
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Главный тренер казанской «Стрелы» представитель ЮАР ДжейПи Нил высказался о том, когда планирует уходить из команды.

«Я думаю, что моя работа со «Стрелой» ещё не закончена. Я много говорил с людьми в клубе, что когда мы выиграем чемпионат и Кубок – тогда, вероятно, моя работа здесь завершится. Я просто не смогу дать что-то новое клубу, и мне нужно будет двигаться дальше. Да, мы сейчас довольно близки к нашим целям. Мы уже выиграли Кубок, а теперь было бы неплохо забрать домой ещё и Суперкубок. И, вероятно, тому, кто придёт после меня, будет непросто удерживать планку, но зато этот человек принесёт что-то свежее в клуб», – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу». Южноафриканский специалист является обладателем PARI Кубка России в 2023 году.

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