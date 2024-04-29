Казанская «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Суперкубка России по регби

«Стрела-Ак Барс» (Казань) стала обладателем Суперкубка России по регби. Матч, в котором встретились казанская команда и пензенский «Локомотив», состоялся сегодня, 29 апреля, на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Основное время матча закончилось со счётом 19:19. Победителя встречи пришлось выявить в серии пенальти. «Стрела-Ак Барс» оказалась сильнее соперников и выиграла в серии со счётом 3:1.

Пензенский «Локомотив» является действующим чемпионом России по регби, а «Стрела-Ак Барс» — обладателем Кубка страны. Напомним, розыгрыш Суперкубка России по регби прошёл в пятый раз. Трижды обладателем трофея становился клуб «Енисей-СТМ», одну победу одержала команда «Красный Яр». «Стрела-Ак Барс» впервые выиграла данный трофей.