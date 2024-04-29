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«Очень больно мне было». Чикунова рассказала о тяжести травмы, полученной на ЧР в Казани

«Очень больно мне было». Чикунова рассказала о тяжести травмы, полученной на ЧР в Казани
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, рекордсменка мира и многократная чемпионка России, рассказала о травме, которую она получила на чемпионате России по плаванию — 2024, проходившем в Казани.

«Я сильно потянула ногу на чемпионате России, но всё равно продолжала плавать. Только через некоторое время стала нагружать ногу, чтобы не потонуть, чтобы не забыть технику. Плюс делаем разные процедуры и пытаемся восстановить мышцы. Очень больно мне было выступать. Спасибо врачам, что пытаются хоть что‑то сделать, вернуть меня в строй», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Напомним, на соревнованиях Swim Wars, которые проходили 27-28 апреля в Баня‑Луке (Босния и Герцеговина) Чикунова одержала победы на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

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