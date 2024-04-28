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Джек Джонс высказался о четвертьфинале ЧМ по снукеру, где он сыграет с Джаддом Трампом

Джек Джонс высказался о четвертьфинале ЧМ по снукеру, где он сыграет с Джаддом Трампом
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Валлийский снукерист Джек Джонс вышел в четвертьфинал чемпионата мира, проходящего в Шеффилде (Великобритания). В своём матче 1/8 финала спортсмен со счётом 13:9 победил китайца Сы Цзяхуэя. За выход в полуфинал спортсмен поборется с англичанином Джаддом Трампом.

«Джадд Трамп и Ронни О`Салливан — два лучших игрока на данный момент, так что труднее для меня и придумать нельзя. Все ждут, что они встретятся в полуфинале. Трамп гораздо больше привык к большим турнирам, чем я, но мне нечего терять», — приводит слова Джонса о встрече с Трампом Snooker.by.

Джадд Трамп вышел в четвертьфинал турнира после уверенной победы над англичанином Томом Фордом. Их встреча, проходившая в субботу, 27 апреля, завершилась со счётом 13:7.

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