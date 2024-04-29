ДжейПи Нил: у российского регби есть потенциал, просто нужно проработать план развития

Главный тренер казанской «Стрелы» представитель ЮАР ДжейПи Нил высказался о потенциале российского регби.

«У России есть всё необходимое, чтобы регби здесь стало популярнее! Есть инфраструктура, есть люди, есть команды, есть тренеры. Осталось только улучшить планирование. Если бы лет 10 назад в ФРР решили бы инвестировать в сборную и клубы, то сейчас российское регби было бы там же, где и японское. У российского регби есть потенциал. Да, я знаю, что сначала идут хоккей, футбол, волейбол, олимпийские виды… Просто нужно глубже проработать план развития. Я бы не сказал, что у российских клубов есть какое-то оправдание: у всех есть ресурсы. Необходимо начертить себе чёткий путь и действовать согласно хорошо продуманному плану. Если бы, как я сказал, лет 10 назад это было бы сделано, Россия сейчас бы занимала 12-ю строчку в мировом рейтинге без особых проблем», – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу».