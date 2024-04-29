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Новости спорта 29 апреля, Краснодар — Зенит, турнирная таблица РПЛ, теннис Андреева, Медведев, итоги, счёт

«Краснодар» не смог опередить «Зенит», победы Андреевой и Медведева. Главное к вечеру
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«Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог опередить «Зенит» в турнирной таблице, Мирра Андреева и Даниил Медведев одержали победы в своих матчах. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 апреля.

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