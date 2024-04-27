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Пловцы Суркова и Шевляков победили на дистанции 50 метров на соревнованиях в Баня-Луке

Пловцы Суркова и Шевляков победили на дистанции 50 метров на соревнованиях в Баня-Луке
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Российские пловцы Арина Суркова и Роман Шевляков победили на дистанции 50 метров баттерфляем на международных соревнованиях Swim Wars в Баня‑Луке (Босния и Герцеговина).

Суркова показала результат 26,12 секунды, второй стала другая представительница России Дарья Клепикова (26,37), словенка Хана Секути (28,09) — третья.

У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал россиянин Роман Шевляков (23,16), второе место занял его соотечественник Петр Жихарев (23,68), представитель Черногории Милош Миленкович (24,17) — третий.

Напомним, соревнования в Баня-Луке пройдут 27 и 28 апреля. Для многих пловцов из России этот старт будет первым на международной арене, начиная с 2022 года, потому что этот турнир проводится не под эгидой World Aquatics.

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