Карлсен — о форме Лижэня: перерыв должен пойти ему на пользу, но этого явно недостаточно

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о текущей форме китайского гроссмейстера, чемпиона мира Дин Лижэня.

«Вопрос в том, уничтожен ли он полностью. Думаю, это возможно, хотя я не уверен окончательно. Перерыв должен был пойти ему на пользу, но этого явно недостаточно. Думаю, то, что произошло после матча за шахматную корону, должно заставить людей понять, насколько это сложные соревнования. Пока нет признаков, что Дин Лижэнь оправится от этого, несмотря на то что прошёл уже год. Если он продолжит показывать плохие результаты до нового матча за первенство мира, нам не стоит ожидать от него высокого уровня на самом матче», – приводит слова Карлсена NRK.

В 2025 году китайскому гроссмейстеру Лижэню предстоит матч за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.