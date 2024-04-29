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Непомнящий назвал переломный момент на Турнире претендентов, не позволивший ему победить

Непомнящий назвал переломный момент на Турнире претендентов, не позволивший ему победить
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Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий назвал переломный момент на турнире претендентов — 2024, не позволивший ему победить. Напомним, победителем соревнований неожиданно стал 17-летний Гукеш Доммараджу. Россиянин Непомнящий, занимавший первые места на двух прошлых подобных турнирах в Екатеринбурге и Мадриде, занял третье место, отстав от индийца на 0.5 очка.

«Сразу скажу, мне кажется, что мне не особо повезло жеребьёвкой. Так как первый тур я играл чёрными с Ниджатом Абасовым. И у нас ещё внутри команды была некая дискуссия — радоваться этому или огорчаться. Но вторая партия с Ниджатом, которую я играл черными, меня по-настоящему расстроила. Потому что да, в каких-то партиях мне повезло, особенно с Прагнанадхой, меньше — в других. Но после этой партии с Абасовым вечер перестал быть томным. Плюс Гукеш выиграл партию у Видита, странную, честно говоря. И если на перерыв после первого круга я уходил лидером, то после этой партии сразу обострилась борьба за первое место. Накамура обыграл Каруану, все лидеры резко начали набирать очки и догонять. И партия, из которой я должен был выжать максимум, не получилась. Я не могу быть довольным итогами дебюта, плюс мой соперник очень хорошо её провёл. Это меня озадачило, но в тот момент оставалось еще шесть туров. Я думал, что это шанс и не всё еще потеряно», — сказал Непомнящий в видео в своих социальных сетях.

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