Тренер «Стрелы» ДжейПи Нил: в Южной Африке иногда ты остаёшься без бумажника на улице

Главный тренер казанской «Стрелы», представитель ЮАР, ДжейПи Нил сравнил жизнь в России и Южно-Африканской Республике и рассказал о проблемах, с которыми сталкивался в период жизни в родной стране.

«У нас часто нет электричества дома, а в Казани таких проблем нет. Изредка в ЮАР отключают всю воду, а здесь такого тоже нет. Иногда ты идёшь по улице в ЮАР и остаёшься без бумажника. Вот этого ничего здесь нет (смеётся)», – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу», за которую на данный момент выступает пять южноафриканцев. Южноафриканский специалист является обладателем PARI Кубка России в 2023 году.