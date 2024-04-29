Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер «Стрелы» ДжейПи Нил: в Южной Африке иногда ты остаёшься без бумажника на улице

Тренер «Стрелы» ДжейПи Нил: в Южной Африке иногда ты остаёшься без бумажника на улице
Комментарии

Главный тренер казанской «Стрелы», представитель ЮАР, ДжейПи Нил сравнил жизнь в России и Южно-Африканской Республике и рассказал о проблемах, с которыми сталкивался в период жизни в родной стране.

«У нас часто нет электричества дома, а в Казани таких проблем нет. Изредка в ЮАР отключают всю воду, а здесь такого тоже нет. Иногда ты идёшь по улице в ЮАР и остаёшься без бумажника. Вот этого ничего здесь нет (смеётся)», – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу», за которую на данный момент выступает пять южноафриканцев. Южноафриканский специалист является обладателем PARI Кубка России в 2023 году.

Материалы по теме
«Первое, что отмечаешь у русских — это отвага». Поговорили с тренером из ЮАР о нашем регби
Эксклюзив
«Первое, что отмечаешь у русских — это отвага». Поговорили с тренером из ЮАР о нашем регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android