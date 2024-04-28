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Российские каратисты выступят на чемпионате Европы в Хорватии

Российские каратисты выступят на чемпионате Европы в Хорватии
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Российские каратисты смогут принять участие в соревнованиях на чемпионате Европы, однако сколько конкретно человек сможет поехать, пока неизвестно.

«Мы примем участие в чемпионате Европы в Хорватии, однако сейчас пока сложно говорить, насколько велико будет наше представительство на этом турнире. Заявлены участники во всех категориях, однако всё зависит от того, успеют ли спортсмены получить визы», — приводит слова сотрудника пресс-службы Федерации каратэ России ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что у некоторых спортсменов уже есть загранпаспорта и шенгенские визы, а остальным необходимо будет получить национальные визы Хорватии. Процесс не должен затянуться, работа с консульством страны идёт активная.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе, так же как и на чемпионате мира в Будапеште.

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