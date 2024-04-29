Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира — 2024 по снукеру

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал чемпионата мира — 2024 по снукеру.

В 1/8 финала соревнований английский снукерист обыграл Райана Дэя со счётом 13:7. За выход в полуфинал О'Салливан сразится с победителем матча Джек Лисовски — Стюарт Бинхэм (7-9).

Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия), Джек Джонс (Уэльс) и Стивен Магуайр (Шотландия).

Напомним, чемпионат мира по снукеру проходит с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд соревнований составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс. Действующим чемпионом турнира является бельгийский снукерист Люка Бресель, который уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата мира.