Гимнастка Трубникова отреагировала на исключение FIG элемента, названного в её честь

Чемпионка России по художественной гимнастике Дарья Трубникова рассказала, что была в шоке, узнав, что её именной элемент убрали, а после осознания даже почувствовала обиду.

«В тот день вечером друзья и знакомые начали присылать эту новость. Сначала, если честно, не поверила и не могла понять, что вообще случилось. Но я удивилась – не то слово. Вчера, когда уже во всех новостях об этом начали говорить и комментировать, пришло осознание, и, буду честна, даже чувствую обиду. Для меня абсолютно непонятно, зачем это сделали.

Каждая школа по художественной гимнастике в любой стране уникальна по-своему. Все придумывают свои фишки и тем самым развивают наш вид спорта. Элементы, придуманные российской школой, постоянно выполняют иностранные гимнастки. Наша школа – это основа гимнастики. Я совсем недавно встречала свой элемент в программах иностранок, мне всегда было приятно это видеть», — приводит слова Трубниковой Metaratings.

Гимнастка также согласна со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что Россию в этом виде спорта пытаются уничтожить.

Напомним, несмотря на разрешение МОК допустить к летним Олимпийским играм в Париже 55 атлетов из России, Винер выразила свою позицию, заявляя, что российские гимнасты на таких условиях не поедут.