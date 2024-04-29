Ян Непомнящий: в партии с Каруаной была идея бросить монетку, чтобы решить, кто победит

Двукратный вице-чемпион мира, российский шахматист Ян Непомнящий поделился эмоциями от финальной, 14-й партии с американским гроссмейстером Фабиано Каруаной на турнире претендентов — 2024.

«Партия вызвала большие эмоции у зрителей, у игроков. Сразу скажу о подготовке. Фабиано весь турнир играл Е4, но со мной пошёл D4. У меня были мысли, как действовать в этой ситуации, но сильно я это дома не повторял. И в итоге очень сильно пожалел, потому что позиция для меня была не особо знакомая. А без опыта её тяжеловато играть.

Это, конечно, был мучительный процесс для нас обоих. Мне было обидно, что я сам остался без шансов на победу. Фабиано предложил ничью. Но у меня была идея бросить монетку, чтобы решить, кто выиграл. Потому что со спортивной точки зрения это было бы лучше, чем то, что получилось. Мне было жаль Фабиано, у нас добрые отношения. Было обидно, что он близко подошёл и должен был партию выиграть. За время партии я много всего успел подумать. Про позицию было думать тяжело, больше про жизнь, но судьба распорядилась так. Здесь ничья равносильна поражению», — сказал Непомнящий в видео в своих социальных сетях.